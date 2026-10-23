SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında patlama. Ölü ve yaralılar var

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde maden ocağında patlama meydana geldi.

Ocağın özel bir işletmeye ait olduğu öğrenildi. Yaşanan grizu patlamasında iki işçi hayatını kaybettiği öğrenildi.

8 İŞÇİ ETKİLENDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı.” dedi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor…

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazları bünyesinde bulunduran havanın patlayıcı özelliği bulunuyor.

Bunların en önemlisi hidrokarbonlar ve özellikle metan olup, metan ile havanın karışımı madencilikte “ grizu ” olarak isimlendirilir.