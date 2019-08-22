Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi.
7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.
Görev yerleri değişen 127 general ve amiralin listesi için tıklayın.
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