Son dakika haberi! TSK, "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 olmuştur" açıklamasını yaptı.
HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, teröristlerle güvenlik güçleri arasında Dağlıca bölgesinde çatışma meydana geldi.
Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.