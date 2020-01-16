Son dakika: 2020 bedelli ve dövizle askerlik ücretleri belli oldu

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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.



Buna göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.



Başvuru, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirlenen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesini içeriyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "askerliğe elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekecek.



Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.



"ERTELEME HAKKI OLMAYANLARIN MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEK"



2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.



2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.



Yükümlülerin 30 Haziran saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.



Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.



Başvuruların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.



Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içinde 31 Aralık saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.



2020 DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ ÜCRETİ



Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor.



2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.



Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve "https://asal.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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