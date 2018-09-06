Son dakika haberi!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson davasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

Davanın görüldüğü İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşanmış, Brunson davasının savcısının da görev yerinin değiştiği yönünde haberler yapılmıştı.

Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Gül, bir gazetecinin konuyla ilgili hatırlatması üzerine şunları söyledi:



"Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...