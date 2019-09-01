Son dakika haberi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." dedi.
Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır" ifadesini kullandı.
"MİLLETİMİZE TAAHHÜT ETTİĞİMİZ HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"
Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesiyle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini belirtti.
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır" dedi.
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.