SON DAKİKA HABERİ: Adalet Bakanlığı terörist Mazlum Kobani'nin iade talepnamesini Dışişleri'ne gönderdi

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Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.



Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.



İade talepnamesi dosyası ABD'ye iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

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