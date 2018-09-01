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Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenen "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'da AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2018'de Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik kimlik tespiti yapıldı.
Çalışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ve "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edildi.
"Dijvar Gevda" kod adlı Aşan'ın 12 Eylül 2016'da 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkisinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu belirlendi.