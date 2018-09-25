Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile "yerel seçimde ittifak" ile ilgili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.



Detayları görüşmediklerini belirten Durmaz, şöyle devam etti:



"Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Genel Başkanımızla görüşmeleri bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz."



SAMİMİ VE DOSTANE



Cumhur ittifakı iradesinin devamında yarar olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Durmaz, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.



Durmaz, görüşmelerin samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

Ankara’da AK Parti ve MHP arasında bir açık hava toplantısı şeklinde gerçekleşen ilk resmi görüşmede İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yaklaşık 3 saat baş başa süren bir toplantıda görüşülen konularla ilgili liderlerin bilgilendirileceği belirtildi. İkinci toplantının her iki parti arasında geniş katılımlı yapılması planlandı.



Toplantıya ilişkin açıklama yapan Mehmet Özhaseki, “Verimli bir toplantı oldu. İkinci görüşme daha geniş katılımlı yapılacak. Ön görüşmede ortaya çıkan konular genel başkanlarımıza arz edilecek. Şimdilik bu kadar” demekle yetindi.