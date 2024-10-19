SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz açıklarında saat 10.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 10.08'de Girit adası açıklarında açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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