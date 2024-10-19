SON DAKİKA: Akdeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz açıklarında saat 10.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre saat 10.08'de Girit adası açıklarında açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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