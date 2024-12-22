SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.