SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 21.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ANINDA NE YAPMALI?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...