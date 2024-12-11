SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Datça açıklarında saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9,1 kilometre olarak belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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