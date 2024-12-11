SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Datça açıklarında saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 9,1 kilometre olarak belirlendi.