Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 34,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.