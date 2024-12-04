SON DAKİKA: Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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