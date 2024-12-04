SON DAKİKA: Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.