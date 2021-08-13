SON DAKİKA: Ankara Altındağ'daki gerilimle ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından başlayan gerginlik nedeniyle 72 kişi daha gözaltına alındı. Ankara Emniyeti dün olaya ilişkin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

13.08.2021 - 12:53 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:01

SON DAKİKA: Ankara Altındağ'daki gerilimle ilgili 72 kişi daha gözaltına alındı

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nkara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından bölgede alınan önleyici tedbirler sonucu güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün yakalanan 72 kişiden 29'u hakkında idari işlem uygulandığı, 43'üyle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalananlardan 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE 76 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.

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