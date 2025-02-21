SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta deprem | Son depremler

Son dakika haberi! Başkent Ankara’da deprem meydana geldi.



Sarsıntı saat 09.36’da kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Mamak, büyüklüğünü ise 3,0 olarak açıkladı.



Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Hafif şiddetteki depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.



Başkent Ankara, pazartesi günü de sallanmıştı. Yenimahalle’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanmıştı.