SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta deprem | Son depremler
SON DAKİKA HABERİ: Ankara’da saat 09.36’da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,0 olarak açıkladı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medyada depreme ilişkin paylaşımlarda bulundu. Başkent Ankara’da pazartesi günü de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Son dakika haberi! Başkent Ankara’da deprem meydana geldi.
Sarsıntı saat 09.36’da kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Mamak, büyüklüğünü ise 3,0 olarak açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hafif şiddetteki depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.
Başkent Ankara, pazartesi günü de sallanmıştı. Yenimahalle’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklanmıştı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Ankara
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem
- Ankara Mamak