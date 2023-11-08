SON DAKİKA: Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.39’da meydana gelen depremin, 95,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, Korkuteli ilçesinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.



Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.