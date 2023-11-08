SON DAKİKA: Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Antalya’da saat 15.39’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Korkuteli ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem, 95,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

’nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat 15.39’da meydana gelen depremin, 95,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

, Korkuteli ilçesinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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