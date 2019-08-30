Son dakika haberi! Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SON DAKİKA: Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Son dakika haberi! Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.