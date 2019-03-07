Son dakika haberi! Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 94,11 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 19.25'te ve 21,88 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DAKİKA: Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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SON DAKİKA HABERİ:Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Son dakika haberi! Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.