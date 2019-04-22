Son dakika haberi! MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya "Şiddeti tasvip etmek, akıl ve vicdan ölçülerini inkar etmektir. Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, kabul edilemez niteliktedir." sözleriyle tepki gösterdi.



Saldırının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Milli kültürümüzün, inançlarımızın ve geleneklerimizin tamamen hilafına vasat bulan dünkü manzaraları Milliyetçi Hareket Partisi reddetmektedir. Sağduyu, sabır, sakinlik ve akıl davamızın harcıdır. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır." dedi.



MHP Başkanlık Divanı toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan bahçeli, saldırıyı kınadı. Ama, CHP yönetimine yönelik eleştirileri de vardı.



Bahçeli, "CHP'nin, HDP ve PKK ittifakı sıcaklığını hala korurken yöre halkının infialini ve galeyana gelme ihtimalini hesaba katmamak hem ufuksuzluk hem de siyasi mağduriyet tesis etme hazırlığıdır. Türk milletinin, CHP ile PKK'nın kurduğu tuzağa düşmeyeceğine, birliğini ve beraberliğini bozmayacağına yürekten inanıyorum." dedi.



Saldırının bütün yönleri ile araştırılması gerektiğini belirten Bahçeli, "Provokasyon varsa milletimizle paylaşılmalı" ifadesini kullandı.



MHP lideri, kutuplaşma uyarısı da yaptı. Bahçeli, seçim sonrası siyasi tansiyonun artış gösterdiğini belirterek, "gerginlik süreci tehlikeli bir noktaya geldi" dedi.