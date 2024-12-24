SON DAKİKA: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 11 ölü, 7 yaralı

Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.



09.30 İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



09.50 PATLAMA SONRASI BİNADA ÇÖKME Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geldiğini, fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştuğu bilgisini verdi. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Patlama sonucu 8'i kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, olayda 7 kişi de yaralandı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

10.11 Balıkesir Karesi'de bulunan fabrikanın patlamadan önce Google haritalardan görünümü. 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ Patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. "15 KİŞİ VARDI, KİMSE KALMADI" NTV yayına katılan Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 kişinin çalıştığı bölgede şu an itibariyle kimsenin kalmadığını açıladı.

10.30 İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralı sayısını 4 olarak düzeltti.

11.50 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.