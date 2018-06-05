Son dakika haberi! Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. 5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok.

Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok."

