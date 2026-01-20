Son Dakika..Bayrak indirme provokasyonuna tepkiler çığ gibi. "Hain saldırı karşılık bulacaktır"

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti. Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulandı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınırın Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının sınır kapısındaki direkteki bayrağa yönelik saldırısı sonrasında, Türk askerleri kapıya gelerek güvenlik önlemi aldı ve göstericileri uyardı.



CEVDET YILMAZ: KARDEŞLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hain saldırıyı lanetleyerek “Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Yılmaz, “Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını kaydeden Cevdet Yılmaz şunları kaydetti: “Bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır.”

KURTULMUŞ: BARIŞ İKLİMİNİ ZEHİRLEMEK İÇİN PLANLANMIŞ BİR SABOTAJDIR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, da saldırıyı lanetledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."



BURHANETTİN DURAN: CEZASIZ KALMAYACAK



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, böyrağa yönelik saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağını söyledi.



Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır” diyen Duran saldırıyla, Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiğinin görüldüğünü kaydetti. Duran “Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Duran şunları kaydetti: “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.”

ÖMER ÇELİK: SALDIRANLAR BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz” dedi.



Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

YILMAZ TUNÇ: 35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrak indirme provokasyonunu lanetledi ve saldırıya ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Tunç yaptığı paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."



ALİ YERLİKAYA: TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı “alçak bir provokasyon” olarak nitelendirerek lanetledi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu provokasyonun, milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşünü sekteye uğratma çabası olduğunu kaydetti.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın!

Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MURAT KURUM: DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, da bayrağa yönelik provokasyona soyunanların ateşle oynadığını söyledi.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayrağımız hedefse, cevabımız nettir: Devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

EFKAN ALA: MİLLETÇE KENETLENEREK, BİRLİĞİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan da provokasyona ilişkin iç cepheyi güçlendirme uyarısı geldi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullanan Ala şöyle devam etti:

“Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak ve ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

ÖZGÜR ÖZEL: HİÇBİR PROVOKASYON KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKTIR



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum” diyerek provokasyonu kınadı.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir."

DEM PARTİ: BAYRAĞA SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türk bayrağına saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Doğan X hesabındaki paylaşımında, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti. “Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur” ifadelerini kullanan Doğan, Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz" dedi



Doğan, protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.