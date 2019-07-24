Son dakika haberi! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırıldılırken, emekli asker olduğu öğrenilen Türk saldırganın ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.



Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.



Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aynı apartmanda oturan kızkardeşinin yanında bulunana emekli albay rütbeli bir kişiyle yine komşusu olan Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar oalrak çalışan diplomatta bir şekilde münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye götürüldü, şu anda ameliyata alındı. Olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla intihar etti. İlk tespitlere göre olayın siyasi bir yönü yok." açıklamasında bulundu.