Son dakika haberi! Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı.
Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangın soruşturmasında 2 tutuklama
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangın soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı.