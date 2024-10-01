SON DAKİKA: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05:04'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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