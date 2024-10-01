SON DAKİKA: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05:04'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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