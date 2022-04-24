Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 08:56

Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İlişkili Haberler

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...