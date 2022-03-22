SON DAKİKA: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilçede yaşanan depremin ardından ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.



Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.



BURSA DEPREM TARİHİ



Bursa ve yöresinde tarihte bir çok deprem meydana gelmiştir. Bunlardan iki tanesi yakın zamanda meydana gelmiş ve büyük etki yaratmıştır. Bunlardan ilki 2 Mart 1855 Depremi ikincisi ise 12 Nisan 1855 Depremidir.



Tarihler 2 Mart 1855’i gösterdiğinde Bursa akşama doğru saat 6 sularında kararan bir hava, şiddetli gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde bardaktan boşalırcasına yağan yağmurla beraber saatler 9.15 i gösterdiğinde o güne kadar hiç kimsenin karşılaşmadığı sanki yer altından top sesleri geliyor gibi büyük bir gürültü ve sallantıyla halk arasında “Küçük Kıyamet” olarak adlandırılan ve 5 saniye kadar süren bir deprem meydana gelmiştir. Cevdet Paşa’ya göre deprem 30 saniye kadar sürmüş ve ardı sıra gelen artçı depremler nedeniyle ahali bir kaç gün korkudan ne yapacağını bilememiş. 2 Mart tarihli depremin şiddeti resmi olarak 7,5 şiddeti olarak kayda geçmiş ve depremde 300 kişi hayatını kaybetmiştir.



12 Nisan 1855 tarihli Bursa depremi ise bölgede ciddi yıkım yaratmıştır. Çarşamba gecesini Perşembeye bağlarken saat 01 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yaklaşık bir ay önce olan büyük depremin etkileri daha geçmemişken, halkı yine korku ve paniğe sarar.Yaklaşık iki dakika kadar süren deprem sonrasında, 2 Mart tarihinde meydana gelen depremde hasar alan binalar ve diğer bir çok bina yıkılmış, 500 kadar caminin, han, hamam ve 1000 kadar dükkanın yanıp yıkıldığı kayda geçilmiştir. Çıkan yangınlara bir de lodos eklenince bir çok çarşı ve pazar yanarak kül olmuştur. 12 Nisan depremi ise resmi olarak 7,0 şiddetinde ölçülmüş ve bu depremde 1300 kişi hayatını kaybetmiştir.



DEPREM ANINDA NE YAPMALI?