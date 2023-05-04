AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.



Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.