SON DAKİKA: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bu gece saat 00.34 sıralarında Mecitözü-Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.