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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı 51 ile genişledi.

AK Parti 44 ilde, MHP 7 ilde MHP aday gösterdi. Aday listelerinin teslim edildiği son günde MHP 16 ilde, AK Parti 3 ilde adaylarını çekme kararı aldı.

27 BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ

Son değişikliklerle birlikte Cumhur İttifakı'nda işbirliği yapılan il sayısı 51'e yükseldi. 27 büyükşehirde AK Parti adayı, 3 büyükşehirde MHP adayı yarışacak.

MHP'NİN ADAY ÇEKTİĞİ İLLER

MHP, Bolu, Çanakkale, Giresun, Yalova, Bilecik, Edirne, Artvin, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekti.

AK PARTİ HANGİ İLLERDE ADAYLARINI ÇEKTİ?

AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adayları çekme kararı aldı. Bu illerde MHP adayları yarışacak.

KAYYUM ATANAN YERLERDE AK PARTİ ADAYLARI YARIŞACAK

Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Muş ve Ardahan gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak. MHP bu illerdeki adaylarını çekti.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞBİRLİĞİ YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.



AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.



Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.



AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

VİDEO: PARTİLER NERELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ? (CUMHUR İTTİFAKI 51 İLİ KAPSADI)

Cumhur İttifakı ile ittifakı oluşturan iki partinin bazı illerde gösterdikleri adaylar bölgelere göre şöyle:



Marmara Bölgesi



İstanbul: AK Parti'li Binali Yıldırım (Cumhur İttifakı)



Edirne: AK Parti'li Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)



Kırklareli: MHP'li Derya Bulut (Cumhur İttifakı)



Tekirdağ: AK Parti'li Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)



Çanakkale: AK Parti'li Ayhan Gider (Cumhur İttifakı)



Balıkesir: AK Parti'li Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Bursa: AK Parti'li Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)



Bilecik: AK Parti'li Nihat Can (Cumhur İttifakı)



Yalova: AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)



Sakarya: AK Parti'li Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)



Kocaeli: AK Parti'li Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)



Ege Bölgesi



İzmir: AK Parti'li Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)



Aydın: AK Parti'li Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)



Denizli: AK Parti'li Osman Zolan (Cumhur İttifakı)



Uşak: AK Parti'den Mehmet Çakın, MHP'den Muhammet Fatih Erdoğan



Manisa: MHP'li Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)



Kütahya: AK Parti'den Ahmet Sami Kutlu, MHP'den Alim Işık



Afyonkarahisar: AK Parti'den Mehmet Zeybek, MHP'den Fatih Çetinkaya,



Muğla: AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)



Akdeniz Bölgesi



Antalya: AK Parti'li Menderes Türel (Cumhur İttifakı)



Burdur: AK Parti'li Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)



Isparta: AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya Günaydın



Mersin: MHP'li Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)



Adana: MHP'li Hüseyin Sözlü (Cumhur İttifakı)



Kahramanmaraş: AK Parti'li Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)



Osmaniye: MHP'li Kadir Kara (Cumhur İttifakı)



Hatay: AK Parti'li İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)



İç Anadolu Bölgesi



Ankara: AK Parti'li Mehmet Özhaseki (Cumhur İttifakı)



Eskişehir: AK Parti'li Burhan Sakallı (Cumhur İttifakı)



Konya: AK Parti'li İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)



Kırşehir: AK Parti'den Yaşar Bahçeci, MHP'den Onur Köksal



Karaman: AK Parti'den Mahmut Sami Şahin, MHP'den Savaş Kalaycı



Aksaray: AK Parti'den Enver Dinçer, MHP'den Sefer Alkan



Niğde: AK Parti'den Emrah Özdemir, MHP'den Hakan Er



Kayseri: AK Partili Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)



Yozgat: AK Parti'den Celal Köse, MHP'den Mehmet Erdemir



Sivas: AK Parti'den Hilmi Bilgin, MHP'den Mehmet Er



Nevşehir: AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç



Kırıkkale: AK Parti'den Mehmet Saygılı, MHP'den Serdar Yarar



Çankırı: AK Parti'den Hüseyin Boz, MHP'den İsmail Hakkı Esen



Karadeniz Bölgesi



Düzce: AK Parti'den Faruk Özlü, MHP'den Erdoğan Bıyık



Bolu: AK Parti'li Fatih Metin (Cumhur İttifakı)



Zonguldak: AK Parti'den Ömer Selim Alan, MHP'den Hamdi Ayan



Karabük: AK Parti'den Burhanettin Uysal, MHP'den Rafet Vergili



Bartın: AK Parti'den Yusuf Aldatmaz, MHP'den Cemal Akın



Kastamonu: AK Parti'den Tahsin Babaş, MHP'den Rahmi Galip Vidinlioğlu



Sinop: AK Parti'li Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)



Çorum: AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, MHP'den Kenan Şahin



Samsun: AK Parti'li Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)



Amasya: AK Parti'den Cafer Özdemir, MHP'den Mehmet Sarı



Tokat: AK Parti'den Eyüp Eroğlu, MHP'den Adnan Özmen



Ordu: AK Parti'li Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)



Giresun: AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu (Cumhur İttifakı)



Gümüşhane: AK Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri Varan



Trabzon: AK Parti'li Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)



Bayburt: AK Parti'den Fatih Yumak, MHP'den Hükmü Pekmezci



Rize: AK Parti'li Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)



Artvin: AK Parti'li Mehmet Kocatepe (Cumhur İttifakı)



Doğu Anadolu Bölgesi



Ardahan: AK Parti'li Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)



Kars: MHP'li Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)



Iğdır: MHP'li İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)



Erzurum: AK Parti'li Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)



Erzincan: AK Parti'den Cemalettin Başsoy, MHP'den Bekir Aksun



Ağrı: AK Parti'li Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)



Malatya: AK Parti'li Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)



Elazığ: AK Parti'den Şahin Şerefoğulları, MHP'den Bilal Çoban



Tunceli: AK Parti'den Gökhan Arasan, MHP'den Mücella Saler



Bingöl: AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya Buyankara



Muş: AK Parti'li Feyat Asya (Cumhur İttifakı)



Bitlis: AK Parti'li Nesrullah Tanglay (Cumhur İttifakı)



Van: AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı)



Hakkari: AK Parti'li Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)



Güneydoğu Anadolu Bölgesi



Kilis: AK Parti'den Mehmet Abdi Bulut, MHP'den Ömer Yabancı



Gaziantep: AK Parti'li Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)



Adıyaman: AK Parti'den Süleyman Kılınç, MHP'den Rıfat Erdem



Şanlıurfa: AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)



Diyarbakır: AK Parti'li Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)



Mardin: AK Parti'li Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)



Batman: AK Parti'li Murat Güneştekin (Cumhur İttifakı)



Şırnak: AK Parti'li Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı)



Siirt: AK Parti'li Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)