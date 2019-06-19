Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Son derece haksız ve çirkin bir kampanya yürütülüyor. Evlatlarımıza destek veren vakıflar yıpratılmaya çalışılıyor. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.

İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir. Millet, memleket sevdalısı kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bu vatana kuru sözlerle değil, imanla, aşkla tutkuyla bağlıyız. Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz. Bizi ayakta tutan ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır.

Bu topraklar üzerinde ameliyat yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar bölge siyaseti, kimlik siyaseti, istismar siyaseti yapmadık.

Şu anda bütün teröristleri temizliyoruz. Halkımızın huzurunu temin edene kadar temizlik harekatına devam edeceğiz.