Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Hazine bakanlık değildi; şimdi hazineyi maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığımız var, Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği Bakanlığı ile birleşmek sureti ile sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, o da Çalışma ve Sosyal ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirerek tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu da biliyorsunuz Orman ve Su İşleri ile Gıda Tarım Bakanlığı’nı birleştirmek sureti ile bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ise bu da Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi, Teknolojiyi birleştirerek bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz.

Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz. Orda da çok önemli bir adım bunu da Ticaret Bakanlığı‘na dönüştürüyoruz. Burada Ticaret Bakanlığı‘na dönüşmek suretiyle burada 3 bakanlığı bir araya getiriyoruz.

Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.



Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli.

Bu yeni yapı, milletimizin hayal ettiği projeleri hayata geçirmek için bizlere çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacak. Bu durum, bir yandan daha çok proje üretmemize ve hayata geçirmemize imkan sağlayacak, diğer yandan da küresel rekabette, ülkemizin hak ettiği konuma ulaşmasının önünü açacak.

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.

Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir. Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir.

Temenni ederim ki 24 Haziran'da verilecek kararla milletimiz bize 'devam' demesi halinde bizler de milletimize bu yeni yönetim sistemiyle hizmet etmeye inşallah başlarız.

(Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı) Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak. Parlamentodaki sayı, bizim de tabii başkan yardımcılıkları noktasındaki kararımızı etkileyecektir. Bütün mesele, en ideal şekilde böyle bir yapıyı ortaya koymak ve bu ideal yapıyla da inşallah ülkemizi yönetmek."