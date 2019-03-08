SON DAKİKA:Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlara haksızlık yapılmıştır.



Hayatın her alanında kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmenin çabası içinde olduk.

40 yıldır her mücadelemde yanımda olan tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Anadolu demek Anadolu kadını demektir. Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır.

Hayatta ne varsa bir tarafında erkek bir tarafında da kadın vardır.

15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz.

Son seçimde Meclis'te kadın temsili 104 milletvekili oldu. Kabinede 2 kadın bakanımız, 4 kadın bakan yardımcımız var. Önümüzdeki dönemde de hak ettikleri imkanlara kavuşturacağız.

Milletimize örnek olarak gösterilen çarpık toplumsal ilişkilerin hepsi aileyi hedef alıyor.

Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız.

Şehirleşmenin artmasıyla geniş aile yapısı ciddi oranda ortadan kalktı, şimdi çekirdek aileye dönmüş durumdayız. Türkiye'nin imkanalrı daha çok nüfusu barındırmaya yeter.

Kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik sayısız hizmetle milletimizin yanındayız.