SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz." ifadelerine yer verdi
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