SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz." ifadelerine yer verdi

şablon son dakika iki satır 1 kırmızı.jpg
şablon son dakika iki satır 1 kırmızı.jpg

28.10.2019 - 14:23

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...