SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır bölgesine ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.

Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı'na ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.