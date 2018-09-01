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Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. İstanbul'da 12, İzmir'de 10, Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi. Doğu ve Güneydoğu'da kayyum olarak çalışıp görev süresi bitenler kaymakamlar başka yerlere atandı.
Vali yardımcıları kaymakamlıklara atanarak vali yardımcılığı sayısı azaltıldı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
Görev yeri değişen 471 mülki idare amirinin tam listesi için tıklayınız.