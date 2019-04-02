Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlerle ilgili açıklamasına yanıt verdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlerin hür ve adil olması tüm makamların sorumluluğudur. Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Tün uzlaşmazlıkların hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturulacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler başta tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınılmalı. " dedi.