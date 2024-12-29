SON DAKİKA: Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem