SON DAKİKA: Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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