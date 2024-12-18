SON DAKİKA: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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