SON DAKİKA: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen , il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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