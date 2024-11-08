SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi-Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.