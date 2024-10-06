SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.08’de meydana gelen depremin merkez üssünün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.



Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.