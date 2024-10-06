SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Ege Denizi’nde saat 15.08’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.08’de meydana gelen depremin merkez üssünün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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