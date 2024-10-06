SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi’nde saat 15.08’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta yaşandı.

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.08’de meydana gelen depremin merkez üssünün ’nin Ayvacık ilçesine 52 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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