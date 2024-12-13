SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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