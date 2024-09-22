SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. 4,2, 4,3 ve son olarak 4,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana gelen depremin 8,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Ege Denizi'nin açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık yine 150 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 16,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU

Son olarak ise 12.50'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 6,53 kilometre derinlikte oluştu.

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