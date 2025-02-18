SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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