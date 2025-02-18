SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.