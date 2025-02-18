SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde saat 07.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Ege Denizi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem