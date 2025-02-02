SON DAKİKA: Ege sallanmaya devam ediyor: Bu kez 4,7’lik deprem | Son depremler

Ege Denizi’nde dünden bu yana art arda depremler meydana geliyor. Bölgede büyüklüğü 3,5 ve 4,4 arasında değişen birçok sarsıntı yaşandı. Depremler bugün de sürüyor. Ege Denizi’nde saat 10.22’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aniye Adası açıkları olarak açıklandı. Ada, Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

SON DAKİKA: Ege sallanmaya devam ediyor: Bu kez 4,7’lik deprem | Son depremler
Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik

Ege Denizi’nde Yunanistan’ı alarma geçiren sismik hareketlilik

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Son dakika haberi! Denizi’nde sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () saat 10.22’de Ege Denizi’ndeki Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntının merkez üssü Bodrum’a 171,6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

SON DAKİKA: Ege sallanmaya devam ediyor: Bu kez 4,7’lik deprem | Son depremler - 1

EGE’DE ART ARDA DEPREMLER

Denizi dünden bu yana sallanıyor.

Bölgede dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.

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