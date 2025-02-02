SON DAKİKA: Ege sallanmaya devam ediyor: Bu kez 4,7’lik deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) saat 10.22’de Ege Denizi’ndeki Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının merkez üssü Bodrum’a 171,6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

EGE’DE ART ARDA DEPREMLER



Ege Denizi dünden bu yana sallanıyor.



Bölgede dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.