SON DAKİKA: Ege sallanmaya devam ediyor: Bu kez 4,7’lik deprem | Son depremler
Ege Denizi’nde dünden bu yana art arda depremler meydana geliyor. Bölgede büyüklüğü 3,5 ve 4,4 arasında değişen birçok sarsıntı yaşandı. Depremler bugün de sürüyor. Ege Denizi’nde saat 10.22’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aniye Adası açıkları olarak açıklandı. Ada, Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Son dakika haberi! Ege Denizi’nde sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de Ege Denizi’ndeki Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Sarsıntının merkez üssü Bodrum’a 171,6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
EGE’DE ART ARDA DEPREMLER
Ege Denizi dünden bu yana sallanıyor.
Bölgede dün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen pek çok deprem meydana geldi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Son Dakika Haberleri
- Deprem
- Ege