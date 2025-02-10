SON DAKİKA: Ege'de depremler sürüyor: 5,2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi (Kandilli-AFAD son depremler listesi)
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi’nde Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik aralıksız sürüyor. 26 Ocak’ta başlayan deprem fırtınası boyunca 9 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi. Son olarak saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İZMİRVE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
5,1 büyüklüğündeki deprem İzmirve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı.
EGE'DE SARSINTI VE UĞULTU DİNMİYOR
Santorini ıssız adaya dönerken, Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışıyor.
Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltına yakından bakmak istiyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketliliğin incelenmesi sonrasında, kesintisiz sarsıntılar için bilimsel açıklamalar yapılacak.
Yunan haber kanalı Mega'nın verdiği bilgiye göre, Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona başlayacak.
Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava şartlarının uygun olması halinde bilimsel ekibin, bölgenin mikrosismisitesini gösterebilecek olan Kaldera'da bulunan su altı sismograflarını alacağını söyledi. Uzmanların denizsaltından elde ettiği veriler kara sismograflarından elde edilen verilerle birleştirilecek. "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz" diyen Nomikou, Santorini'nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkili olmadığını söyledi.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
SANTORİNİ'DE İMAR TARTIŞMASI
Depremle sarsılan Santorini'de imar tartışması da başladı. Yunan basını, 12 bine yakın depremle sarsılan adada, risk yaratan binaları yazmaya başladı.
To Vima'da yer alan habere göre, ada, "aşırı yapılaşma, çorak topraklarını mağara benzeri saraylar ve denize bakan odalara açılan yer altı tünelleriyle dolu". Haberde bu yapıların adadayı çirkinleştirirken, aynı zamanda depreme hassa hale getirdiği yazıldı. Habere göre, adadaki bir iş adamı adanın nisbeten daha ucuz bir tarafından arazi alarak, yer altı tüneleriyle adanan daha değerli yamacına bağladı.
Haberde, şöyle denildi:
"Oia yolunda, biri Nio'ya bakan taraftaki bir arsayı, Caldera'ya bakan taraftakinden daha uygun bir fiyata, otel inşa etmek için satın aldı. Öncelikle bu bölgede 1990 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile turistik konaklama tesisleri yasaklanmış olup, kullanımı keyfidir. Ama en önemlisi bu manzaraya sahip olmak için yeraltı tüneli kazdırıp Caldera'nın üzerine, yani kamuya ait araziye odalar inşa ettirdi. Aynı durum Pyrgos ile Fira arasındaki ana yol üzerindeki bir başka otelci için de geçerli. Onun arsası Caldera tarafında değil, yolun karşısındaydı. "Bir tünel kazdı ve bir manzara buldu."
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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