SON DAKİKA: Ege'de depremler sürüyor: 5,2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi (Kandilli-AFAD son depremler listesi)

Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İZMİRVE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ 5,1 büyüklüğündeki deprem İzmirve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Depremi hisseden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarında depreme ilişkin paylaşım yaptı.

EGE'DE SARSINTI VE UĞULTU DİNMİYOR

Santorini ıssız adaya dönerken, Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışıyor.

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltına yakından bakmak istiyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketliliğin incelenmesi sonrasında, kesintisiz sarsıntılar için bilimsel açıklamalar yapılacak.



Yunan haber kanalı Mega'nın verdiği bilgiye göre, Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona başlayacak.



Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava şartlarının uygun olması halinde bilimsel ekibin, bölgenin mikrosismisitesini gösterebilecek olan Kaldera'da bulunan su altı sismograflarını alacağını söyledi. Uzmanların denizsaltından elde ettiği veriler kara sismograflarından elde edilen verilerle birleştirilecek. "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz" diyen Nomikou, Santorini'nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkili olmadığını söyledi.



KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ