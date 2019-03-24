Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum."

"(Mansur Yavaş) Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil."



"Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel."



"Son dönemeçte milletimiz ülkemiz tabi bu arada partimiz için, Cumhur İttifakı için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...