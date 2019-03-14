SON DAKİKA: Erdoğan: Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Habertürk yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Meydanlarda halkımın teveccühünü çok çok iyi görüyorum"

"Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor."



"Kayyumlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş."



"Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim."



"(Akşener) Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

